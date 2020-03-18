В Хубэе, откуда пошел коронавирус, за сутки не выявили подозрений на заражение

Коронавирус начал расползаться по всему миру из китайской провинции Хубэй. За прошедшие сутки медики не зафиксировали там ни одного нового подозрения на инфицирование. Сейчас врачи оказывают помощь 7795 пациентам.

Из всех пациентов с COVID-19 на Ухань приходится 7483 человека. Именно в этом городе за минувшие сутки нашли еще одного зараженного коронавирусом. При этом ни одного жителя не отправили в больницу с подозрением на заболевание.

Летальными исходами закончились 11 случаев инфицирования, которые также прошли за обозначенный период. Из них 10 произошли в Ухане и один — в Сяогане, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные госкомитета по здравоохранению Китая.

Всего за последние два с половиной месяца в Хубэе под наблюдение врачей попали 67,8 тысячи человек с коронавирусом. Вылечить удалось уже более 56,8 тысячи пациентов. Болезнь унесла жизни более 3,1 тысячи человек. Сейчас в медучреждениях от COVID-19 спасают 7795 пациентов, из которых более 2,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

От коронавируса страдает не только Китай. Заболевание затронуло уже многие страны мира. Власти вводят режим чрезвычайной ситуации и закрывают границы. Число инфицированных перевалило за отметку в 198 тысяч человек, а более 7,9 тысячи пациентов спасти не смогли.

Вице-премьер Татьяна Голикова 17 марта сообщила, что в России стало 114 случаев заражения коронавирусом. Страна отменила многие авиарейсы и сообщение поездов, перенесены массовые и спортивные мероприятия, а в школах продлили каникулы.