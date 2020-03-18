В Хубэе, откуда пошел коронавирус, за сутки не выявили подозрений на заражение
Из всех пациентов с COVID-19 на Ухань приходится 7483 человека. Именно в этом городе за минувшие сутки нашли еще одного зараженного коронавирусом. При этом ни одного жителя не отправили в больницу с подозрением на заболевание.
Летальными исходами закончились 11 случаев инфицирования, которые также прошли за обозначенный период. Из них 10 произошли в Ухане и один — в Сяогане, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные госкомитета по здравоохранению Китая.
Всего за последние два с половиной месяца в Хубэе под наблюдение врачей попали 67,8 тысячи человек с коронавирусом. Вылечить удалось уже более 56,8 тысячи пациентов. Болезнь унесла жизни более 3,1 тысячи человек. Сейчас в медучреждениях от COVID-19 спасают 7795 пациентов, из которых более 2,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии.
От коронавируса страдает не только Китай. Заболевание затронуло уже многие страны мира. Власти вводят режим чрезвычайной ситуации и закрывают границы. Число инфицированных перевалило за отметку в 198 тысяч человек, а более 7,9 тысячи пациентов спасти не смогли.
Вице-премьер Татьяна Голикова 17 марта сообщила, что в России стало 114 случаев заражения коронавирусом. Страна отменила многие авиарейсы и сообщение поездов, перенесены массовые и спортивные мероприятия, а в школах продлили каникулы.