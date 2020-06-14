В ходе беспорядков в Лондоне задержаны более 100 человек

Во время протестов в центре Лондона правоохранители задержали более 100 человек. Об этом объявил Скотланд-Ярд.

«… Более ста человек были задержаны во время сегодняшних протестов», — говорится в сообщении лондонских правоохранителей в Twitter.

Также указано, что задержания производились за нарушение правопорядка, нападение на офицеров полиции, беспорядки с применением насилия, владение оружием, владение наркотиками класса A и пьяные беспорядки.

В Лондоне, как и в некоторых других английских городах, теперь неспокойно. Волна протестов против расизма, вызванная убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Штатах, дошла и до британской столицы.

Причем в Великобритании беспорядки приобрели историко-политический характер. В Бристоле сурово обошлись с памятником богатому купцу и парламентарию Англии XVII — начала XVIII века Эдварду Колстону. А в Лондоне яблоком раздора неожиданно стал Уинстон Черчилль.