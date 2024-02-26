Мир 26 февраля 2024, 00:42 В Херсонской области «особенное» заявление Зеленского сравнили с лапшой на ушах Сальдо: слова Зеленского в заявлении 25 февраля были ложью РИА «Новости»

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное 25 февраля, — очередная ложь. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский анонсировал на 25 февраля „нечто особенное“, а в итоге все вылилось в очередную ложь. Это далеко не единичный пример того, как киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши», — сказал он.

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По словам Сальдо, глава Украины врет, потому что обращается не к жителям страны, а к западным лидерам, которые его курируют. Судьба мирных людей украинского лидера не волнует. Губернатор Херсонской области объяснил, что каждое слово Зеленского рассчитано на реакцию зарубежных союзников Украины. При этом народ не любит обман, а Запад к нему привык.

«Это норма их взаимоотношений, использование людей как вещей, постоянный обман друг друга», — сказал Сальдо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни один украинец не верит словам Зеленского о потерях ВСУ. Она отметила, что глава Украины в разы занизил реальное число, оставив в украинской армии «мертвые душ».