Мир 16 февраля 2024, 23:01 В Харькове произошла серия взрывов Unsplash

Читать 360tv в

В Харькове прогремела серия взрывов. Информацию об обстреле подтвердил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«Вниманию жителей Харьковского района, находитесь в укрытиях», — написал он.

Реклама

Больше никаких подробностей он не привел, воздушная тревога в области не объявлялась.

До этого украинские СМИ сообщили со ссылкой на местных жителей, что серия взрывов прогремела в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области.

Ранее взрывы прозвучали в Харьковской и Полтавской областях, но подробности о разрушениях не приводились.

В четверг, 15 февраля, на Украине объявляли два раза всеобщую воздушную тревогу. Жителей Киева просили проследовать в укрытие, в городе работали системы противовоздушной обороны.