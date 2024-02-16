16 февраля 2024, 23:01
В Харькове произошла серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов. Информацию об обстреле подтвердил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
«Вниманию жителей Харьковского района, находитесь в укрытиях», — написал он.
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Больше никаких подробностей он не привел, воздушная тревога в области не объявлялась.
До этого украинские СМИ сообщили со ссылкой на местных жителей, что серия взрывов прогремела в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области.
Ранее взрывы прозвучали в Харьковской и Полтавской областях, но подробности о разрушениях не приводились.
В четверг, 15 февраля, на Украине объявляли два раза всеобщую воздушную тревогу. Жителей Киева просили проследовать в укрытие, в городе работали системы противовоздушной обороны.
Взрывы
Украина
Харьков
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