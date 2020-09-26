В Харькове 26 сентября объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной администрации. Было рекомендовано также отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований.
Свои соболезнования в Twittter выразил президенту Украины верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Только что узнал о катастрофе украинского военного самолета под Чугуевым на Украине. Мои мысли с близкими и семьями погибших», — написал он.
На борту военного самолета Ан-25 находились 27 человек, курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, погибли 25 человек, еще двое с ожогами 90% тела госпитализированы. Они сумели выпрыгнуть из падающего самолета и выжили.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.
Есть две предварительные версии случившегося — неисправность левого мотора двигателя и ошибка экипажа при заходе на посадку.
Потерпевший крушение самолет был произведен в 1977 году.