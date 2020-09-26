В Харькове 26 сентября объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Власти Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим в крушении самолета Ан-26. Будут приспущены флаги на всех сооружениях органов власти, государственных предприятиях и учреждениях, а также размещены траурные ленты.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной администрации. Было рекомендовано также отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований.

Свои соболезнования в Twittter выразил президенту Украины верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Только что узнал о катастрофе украинского военного самолета под Чугуевым на Украине. Мои мысли с близкими и семьями погибших», — написал он.

На борту военного самолета Ан-25 находились 27 человек, курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, погибли 25 человек, еще двое с ожогами 90% тела госпитализированы. Они сумели выпрыгнуть из падающего самолета и выжили.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Есть две предварительные версии случившегося — неисправность левого мотора двигателя и ошибка экипажа при заходе на посадку.

Потерпевший крушение самолет был произведен в 1977 году.