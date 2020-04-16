В Грузии с 17 апреля полностью запретят передвижение легковых авто

Эта мера будет действовать до 21 апреля. «С завтрашнего дня, с 12.00 (11.00 по Москве — ред.) вводится запрет на передвижение в масштабах всей страны всех видов легковых автомобилей до 21 апреля», — приводит агенство его слова на брифинге.

По его словам, эта мера принимается из-за многочисленных нарушений режима самоизоляции.

Ранее правительство страны пролило чрезвычайное положение до 10 мая — закрыт въезд и выезд из больших городов и столицы, введен всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 по Москве). Полеты во все страны отменены до конца месяца.

По последним данным в Грузии 348 заболевших коронавирусом, из них 76 вылечились. В мире зафиксировано уже двух миллионов случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.