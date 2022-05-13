Запасы пшеницы в Грузии почти исчерпаны

Запасы пшеницы в Грузии почти подошли к концу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на грузинское ИА Интерпрессньюс.

Как сообщил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава, мельницы могут остановить свою работу в ближайшие дни. По его словам, причиной дефицита стал активный импорт муки при том, что налог на импорт муки в страну нулевой, а на пшеницу составляет 120 долларов за тонну.

Грузия обеспечивает себя зерном всего лишь на 15%, остальная пшеница — импорт, 90% которого идет из России, пояснило DailyMoscow.