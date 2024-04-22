Мир 22 апреля 2024, 04:20 В Греции провели многотысячную акцию против военных планов США, НАТО и ЕС Freepik

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Жители Греции провели митинг против военных планов США, НАТО и Евросоюза. На акции протеста рядом со зданием министерства национальной обороны собрались тысячи человек. Об этом рассказали на информационном сайте Компартии страны (КПГ) 902.gr.

Марш прошел в городе Марафоне. Как отметили авторы публикации, сначала в манифесте приняли участие только несколько сотен протестантов, но потом к ним присоединились другие люди. В итоге к министерству пришли тысячи человек.

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«Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. „Ни земли, ни воды убийцам народов“, „Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО“ — вот некоторые из лозунгов», — заявили на сайте.

Ранее марш женщин прошел в центре Тбилиси. Мероприятие начали в качестве протеста против закона об иностранных агентах. Толпа собралась на площади Республики, а потом направилась в сторону парламента на проспекте Руставели.