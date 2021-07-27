Вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса стартует в Греции 30 июля

Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил прививки от коронавируса для детей старше 12 лет. Как сообщило «РИА Новости», запись на вакцинацию начнется 30 июля.

«Национальный комитет по вакцинации одобрил вакцинацию детей старше 12 лет, поэтому в пятницу, 30 июля, откроется платформа, чтобы дети старше 12 лет могли записываться на прием», — сказал генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Медик уточнил, что записать детей на прививку сможет любой из родителей. Приходить на вакцинацию ребенку самостоятельно нельзя, рядом должны быть родители или опекуны.

Ранее о прививках для детей в Греции говорила и председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду. Она отмечала, что условное одобрение препаратов для детей произошло еще в мае. Подросткам планировали ставить прививки вакцинами Pfizer и Spikevax, которую разрабатывает Moderna. Оба препарата прошли клинические испытания на детях от 12 до 17 лет.

Теодориду подчеркнула, что по результатам испытаний обе вакцины эффективны и безопасны для детей. Но они могут вызвать все те же реакции, что и у взрослых — например, непродолжительное повышение температуры.

Ранее российский Минздрав одобрил испытания комбинации двух вакцин: «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Переговоры об этом велись еще с конца 2020 года, и теперь получено разрешение.