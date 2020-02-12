В госпитале Уханя устроили танцы для больных коронавирусом. Видео

В Ухане персонал одного из временных госпиталей для лечения коронавируса решил поддержать пациентов. Медсестры устроили для людей «площадные танцы» прямо на территории клиники.

На видео, быстро распространившемся в Сети, две медицинские сестры в защитных костюмах, очках и масках начали танцевать под ритмичную китайскую музыку. Позже к ним присоединились и госпитализированные.

Одна из медсестер по имени Чэнь Сяоянь объяснила, что вместе с коллегой они хотели разрядить атмосферу. Женщины, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на информационный портал «Чжунсиньван», заставили пациентов встать со своих коек и размяться. Их идея подняла людям настроение.

В госпитале, где устроили танцы, болезнь у зараженных COVID-2019 протекает в легкой форме. Простые физические упражнения и танцы не вредят им, а наоборот, идут на пользу. Одна из пациенток больницы призналась, что благодаря музыке и танцам к людям вернулись «давно потерянные улыбки».

Вспышка пневмонии в Китае произошла в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса, который позже получил официальное название — COVID-2019. Жертвами заболевания стали уже свыше 1,1 тысячи человек, заразились 44,2 тысячи.

Вирус распространился по миру. В России подтвердили два случая заболевания. Заразились китайская студентка, которую лечили в Тюменской области, и мужчина из КНР в Забайкалье. Оба пациента поправились.