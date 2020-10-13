Ультиматум Тихановской назвали «политическим терроризмом» в Госдуме

Депутат Госдумы Алексей Журавлев оценил ультиматум Тихановской. Сначала он пошутил, но потом отставил юмор в сторону и назвал требования оппозиционерки «политическим терроризмом».

«Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии не исключила, что этому ультиматуму дадут правовую оценку.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 13 октября опубликовала ультиматум руководству республики. Она потребовала, чтобы действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко оставил свой пост, остановил насилие и освободил Он должен выполнить эти требования до 25 октября. В противном случае ему пообещали национальную забастовку.