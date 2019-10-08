В Госдуме заявили о возможности вскоре возобновить полеты в Грузию

Российские депутаты обсуждали с представителями «Альянса патриотов Грузии» возможное восстановление авиасообщения между странами. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, это может произойти в самое ближайшее время.

«Мы обсуждали вопрос о возможном восстановлении авиасообщения между нашими странами», — сказал Калашников «Интерфаксу» по итогам встречи.

Депутат заявил, что не может назвать конкретных сроков. Но заметил, что Россия могла бы на это пойти «в самое ближайшее время».

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Встреча Межпарламентской группы диалога России — Грузии проходила в Госдуме 8 октября. На встрече представитель «Альянса» Гиоргий Ломия сказал, что в отношениях между странами наступил подходящий момент для прямого разговора.

Российские авиакомпании не выполняют рейсов в Грузию с 8 июля, кроме того, туроператорам с этого этого же момента рекомендовали воздерживаться от организованных поездок в эту страну. Такой указ подписал президент Владимир Путин 21 июня после антироссийских беспорядков в Тбилиси.