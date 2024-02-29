29 февраля 2024, 21:20
В Госдуме заявили, что НАТО может ждать участь Украины
Картаполов: НАТО ждет участь Украины, если альянс продолжит агрессивную политику
Если Североатлантический альянс продолжит свою агрессивную политику, то его может ожидать участь Украины. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Пока в нем (НАТО — прим. ред.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — подчеркнул депутат.
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По словам Картаполова, мирная жизнь в странах альянса будет только тогда, когда НАТО распустят.
Парламентарий прокомментировал заявление шефа Пентагона Ллойда Остина, допустившего, что поражение Украины может привести к началу войны между Россией и НАТО. Так он высказался на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам Вооруженных сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже не осталась в стороне, отреагировав на слова Остина. Дипломат назвала Вашингтон агрессором, задавшись вопросом, расценивать ли слова шефа Пентагона как прямую угрозу России или это все же «попытка придумать отговорку для Зеленского».
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