Мир 29 февраля 2024, 21:20 В Госдуме заявили, что НАТО может ждать участь Украины Картаполов: НАТО ждет участь Украины, если альянс продолжит агрессивную политику РИА «Новости»

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Если Североатлантический альянс продолжит свою агрессивную политику, то его может ожидать участь Украины. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Пока в нем (НАТО — прим. ред.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — подчеркнул депутат.

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По словам Картаполова, мирная жизнь в странах альянса будет только тогда, когда НАТО распустят.

Парламентарий прокомментировал заявление шефа Пентагона Ллойда Остина, допустившего, что поражение Украины может привести к началу войны между Россией и НАТО. Так он высказался на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам Вооруженных сил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже не осталась в стороне, отреагировав на слова Остина. Дипломат назвала Вашингтон агрессором, задавшись вопросом, расценивать ли слова шефа Пентагона как прямую угрозу России или это все же «попытка придумать отговорку для Зеленского».