Мир 14 марта 2024, 05:59 В Госдуме заявили, что атака на Крым ускорит капитуляцию Украины Депутат ГД Шеремет предрек разгром ВСУ и капитуляцию Украины после атаки на Крым РИА «Новости»

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Дальнейшие попытки Вооруженных сил Украины нанести удары по Крыму только ускорят разгром украинских войск и капитуляцию киевского режима. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Попытки атаковать Крым и нанести удар по российскому полуострову лишь вызовет более жесткую ответную реакцию с нашей стороны, что ускорит окончательный разгром украинских войск и капитуляцию киевского нацистского режима», — заявил парламентарий.

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Шеремет добавил, что властям США необходимо убавить агрессивный антироссийский пыл и переключиться на решение своих внутренних проблем. Американцы уже настолько втянулись в украинский конфликт, что утратили статус гегемона. По словам депутата, даже союзники смотрят на США «с пренебрежением и злорадством».

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что Белый дом официально признал участие США в украинском конфликте, когда представители американского руководства призвали помочь ВСУ «бить вглубь Крыма».