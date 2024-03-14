14 марта 2024, 05:59
В Госдуме заявили, что атака на Крым ускорит капитуляцию Украины
Депутат ГД Шеремет предрек разгром ВСУ и капитуляцию Украины после атаки на Крым
Дальнейшие попытки Вооруженных сил Украины нанести удары по Крыму только ускорят разгром украинских войск и капитуляцию киевского режима. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Попытки атаковать Крым и нанести удар по российскому полуострову лишь вызовет более жесткую ответную реакцию с нашей стороны, что ускорит окончательный разгром украинских войск и капитуляцию киевского нацистского режима», — заявил парламентарий.
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Шеремет добавил, что властям США необходимо убавить агрессивный антироссийский пыл и переключиться на решение своих внутренних проблем. Американцы уже настолько втянулись в украинский конфликт, что утратили статус гегемона. По словам депутата, даже союзники смотрят на США «с пренебрежением и злорадством».
Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что Белый дом официально признал участие США в украинском конфликте, когда представители американского руководства призвали помочь ВСУ «бить вглубь Крыма».
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