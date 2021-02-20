В Госдуме раскрыли, зачем Байден объявил Россию общим врагом Европы и США

Трамп сделал так, что Европа признала безоговорочное доминирование США в НАТО. Он требовал много денег от стран ЕС за безопасность. Байден не захотел идти его путем. Он провозгласил равноправие и обвинил в подрыве отношений между Вашингтоном и Брюсселем Москву. Такими соображениями поделился с «360» первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Байден видит [отношения США и ЕС] по-другому. Он готов сохранять статус-кво, который сложился в свое время еще в последние десятилетия прошлого века, поддерживать отношения со странами Европы внешне равноправные, но которые как раз и будут гарантировать американское лидерство по отношению к европейским государствам — к каждому в отдельности и по отношению к Евросоюзу вместе», — объяснил Новиков.

По словам депутата, одна из целей президента США Джо Байдена — провозглашение евроатлантической солидарности.

«Реализуя эти элементы своей внешней политики, Байден использует и старую как мир методу: объявить общего врага. Общим врагом в данном случае определена давно уже Россия и ряд других стран», — добавил Новиков.

Накануне Байден заявил, что Россия якобы пытается «подорвать трансатлантическое единство и решимость США». По его словам, Москве легче вести переговоры с отдельными странами, чем «с единым и сильным союзом». Во время Мюнхенской конференции по безопасности американский лидер отметил, что Соединенные Штаты «вернулись на мировую арену и готовы защищать Европу».