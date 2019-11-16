В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанах

По словам депутата, США расценивают международное право, как коврик, о который можно вытереть ноги. При этом он отметил, что свои действия Штаты преподносят под девизом победы демократии.

Помпео объяснил, почему США признали Голаны, а Крым — нет Подробнее

«Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят под девизом победы демократии, ведь так удобно. Если следовать этой логике, то захват чужих территорий, свержение законно избранной власти, разграбление чужих ресурсов — абсолютно легитимно и оправдано, если при этом использовалось американское оружие, и Вашингтон «благословил» это мероприятие», — сказал Бальбек.

Парламентарий также отметил, что еще никогда вторжения Соединенных Штатов и их союзников в другие государства не принесли мира, порядка и демократии.

«А в Крыму демократический выбор населения в пользу России был проведен без одобрения Вашингтона, а, значит это «аннексия», «агрессия» и «репрессия», — заявил Бальбек.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее объяснил признание Соединенными Штатами Голанских высот израильской территорией и непризнание Крыма в качестве российского региона разными «фактическими обстоятельствами».

Говоря о признании Голан и непризнании Крыма, американский госсекретарь отметил, что в мире есть много «спорных мест» и «у каждого есть свои фактические обстоятельства». При этом, что именно за обстоятельства сыграли для Соединенных Штатов решающую роль в случае с Голанскими высотами и в случае с Крымом, Помпео не уточнил.