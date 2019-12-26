В Госдуме ответили на подготовку США к информвойне с Россией

Шерин назвал приготовления Соединенных Штатов «подрывной работой против России».

«Скорее всего, эти программы больше связаны с военными разработками. Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны. Объективно, технически Россия не угрожает США, особенно в части взламывания их систем, на которые они ссылаются, опасаясь вмешательства», — уточнил зампред.

По словам депутата, во вмешательстве в выборы американского президента нет смысла. Он пояснил, что в этой стране «очень специфическая и абсолютно предсказуемая демократия».

Ранее газета The Washington Post заявила, что Киберкомадование США работает над тактикой информационной войны против России. Она необходима, если российские власти попытаются «вмешаться» в выборы 2020 года.