В Госдуме отреагировали на прекращение полномочий Назарбаевой

Как «гром среди ясного неба» было прекращение полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Вся эта история как гром среди ясного неба… Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Отстранив Даригу Назарбаеву, будет ли предложено что-то, будет ли она куда-то перемещена или речь идет об увольнении по всем статьям», — приводит слова депутата РИА «Новости».

По его словам, неминуемо возникает вопрос, является ли уход Назарбаевой окончанием «медового месяца» или даже «медового года» со всей семьей бывшего президента страны, так как Дарига Назарбаева является «представителем отца на высоком государственном посту».

Депутат отметил, что отец Назарбаевой, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сложивший полномочия президента в прошлом году, стал реже появляться на публике. Из-за этого появились слухи о его проблемах со здоровьем. Тем не менее, Назарбаев на прошлой неделе провел заседание Совбеза, развеяв этим слухи.

Ранее политолог назвал уход Назарбаевой конфликтом интересов политических кланов в Казахстане, но он не означает ее ухода с политической арены.