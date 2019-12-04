Систематическое явление. В Госдуме отреагировали на отказ россиянам в визах США

США снова отказали в визах членам российской делегации и чиновнику из МИД. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заметил: эти случаи становятся систематическими.

«Ничего нового в поведении США нет. Самое неприятное в этой ситуации, что Вашингтон берет на себя даже полномочия, связанные с тем, чтобы давать или не давать возможность въехать на территорию США делегациям, которые прибывают туда для работы в ООН и ее подразделениях. Ситуация совершенно неприемлемая, потому что в данном случае то, что штаб-квартира ООН физически находится в США, не означает, что США могут каким-то образом регулировать процесс участия делегаций в работе этих организаций. Тем не менее такие попытки предпринимаются», — прокомментировал ситуацию замглавы парламентского международного комитета.

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По словам депутата, там, где речь идет о парламентариях, тем более парламентской дипломатии, всегда принято давать зеленый свет с тем, чтобы общение на таком уровне продолжалось. Так поступают даже тогда, когда государства находятся порой в состоянии откровенной враждебности, когда есть проблемы на уровне правительств, глав государств.

Даже в этих случаях парламентская дипломатия продолжает выполнять свои функции. Она остается тем элементом, тем звеном, которое способно повлиять на улучшение положения, межгосударственных отношений.

Происходящее лишний раз демонстрирует тот факт, что США продолжают настаивать на своем присвоенном ими же праве определять судьбы мира. Эти гегемонистские устремления сохраняются, несмотря на то, что президентская кампания Дональда Трампа проходила под лозунгами о необходимости сосредоточиться на решении внутренних вопросов, напомнил парламентарий.

«Стоит ли отвечать на это России — эти вопросы находятся все-таки в ведении Министерства иностранных дел. Думаю, что МИД определится со способами реагирования. Но если подобные факты будут приобретать систематический характер — а такие признаки уже есть, — то не исключаю, что потребуется и реакция парламентариев, причем на уровне государственном и Совета Федерации», — заключил Новиков.

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Глава МИД России Сергей Лавров ранее напоминал в связи с «визовой войной», что еще Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. С ролью площадки для международной организации Россия в состоянии справиться и сейчас, уверен Лавров.