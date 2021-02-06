Строительство газопровода «Северный поток — 2» затрагивает очень серьезные европейские интересы. Именно поэтому все громче начинают звучать голоса руководителей Германии и других стран, которые не согласны с давлением на проект со стороны США. Об этом в разговоре с «360» заявил первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Здесь затронуты очень серьезные европейские интересы. Именно поэтому по мере того, как со стороны США звучат все новые и новые требования, осуществляется все новое и новое давление с тем, чтобы похоронить газопровод „Северный поток — 2“, так же все активнее и все громче начинают звучать те европейские голоса — и в Германии и в других странах, которые не согласны с таким подходом, не согласны с такой точкой зрения», — отметил Новиков.

Депутат подчеркнул, что такая реакция европейского руководства говорит о простой вещи: в Европе есть серьезные политические и финансовые силы, которые заинтересованы в энергетической безопасности и которые понимают, что обеспечить ее помогут только гарантии поставок газа из России.

По словам Новикова, Евросоюз не хочет себя привязывать к Соединенным Штатам еще большей зависимостью, которая и без того велика.

«Мой прогноз, что газопровод достроен будет, но на этом не закончится история. Будет продолжаться большая политическая борьба и откровенная возня вокруг перспектив его функционирования», — подытожил глава комитета Госдумы.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал немецкое правительство в борьбе за «Северный поток — 2» и заявил, что выгоду от его строительства получат несколько европейских стран, а не только Россия, как считают некоторые.