В Госдуме объяснили, чем выход из единой с Россией энергосистемы обернется для украинцев

Ранее глава Минэнерго Украины Юрий Витренко призвал отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединиться с европейской. По его словам, в Европе «нормальный рынок, нет произвола монополистов и нормальная, прозрачная цена».

«Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», — сказал Бальбек.

Депутат добавил, что желание объединиться с европейской энергосистемой обернется «нелегким путем» для украинского народа. Бальбек подчеркнул, что в таком случае людям придется платить за газ гораздо больше.