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    24 января 2021, 15:28

    В Госдуме объяснили, чем выход из единой с Россией энергосистемы обернется для украинцев

    Андрей Иванов

    Если Украина выйдет из единой с Россией энергосистемы, то населению придется платить за газ в разы больше, хотя голубое топливо будет по-прежнему российским, но уже из европейского хаба. Такое заявление в беседе с RT сделал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
    В Госдуме объяснили, чем выход из единой с Россией энергосистемы обернется для украинцев

    Ранее глава Минэнерго Украины Юрий Витренко призвал отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединиться с европейской. По его словам, в Европе «нормальный рынок, нет произвола монополистов и нормальная, прозрачная цена».

    «Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», — сказал Бальбек.

    Депутат добавил, что желание объединиться с европейской энергосистемой обернется «нелегким путем» для украинского народа. Бальбек подчеркнул, что в таком случае людям придется платить за газ гораздо больше.