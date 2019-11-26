В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде

Шерин заявил, что слова Лукашенко являются сигналом для НАТО. Говоря об ответственности за Калининградскую область, Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной территорией, считает депутат.

«Это наша область»: Лукашенко заявил об ответственности Белоруссии за Калининград Подробнее

«Мы тоже чувствуем ответственность за территорию братской Белоруссии как за свою еще со времен Советского Союза с учетом того, что Россия является правопреемницей СССР», — указал Шерин.

Он также поблагодарил белорусов за то, что готовы вместе с русской армией защищать ее государственные границы.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии назвал Калининградскую область «нашей».