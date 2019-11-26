  • В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде

    26 ноября 2019, 00:12

    Александра Каширина

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о Калининградской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
    В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде

    Шерин заявил, что слова Лукашенко являются сигналом для НАТО. Говоря об ответственности за Калининградскую область, Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной территорией, считает депутат.

    «Это наша область»: Лукашенко заявил об ответственности Белоруссии за Калининград

    Подробнее

    «Мы тоже чувствуем ответственность за территорию братской Белоруссии как за свою еще со времен Советского Союза с учетом того, что Россия является правопреемницей СССР», — указал Шерин.

    Он также поблагодарил белорусов за то, что готовы вместе с русской армией защищать ее государственные границы.

    Ранее сообщалось, что президент Белоруссии назвал Калининградскую область «нашей».