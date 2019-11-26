В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о Калининградской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
Шерин заявил, что слова Лукашенко являются сигналом для НАТО. Говоря об ответственности за Калининградскую область, Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной территорией, считает депутат.
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«Мы тоже чувствуем ответственность за территорию братской Белоруссии как за свою еще со времен Советского Союза с учетом того, что Россия является правопреемницей СССР», — указал Шерин.
Он также поблагодарил белорусов за то, что готовы вместе с русской армией защищать ее государственные границы.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии назвал Калининградскую область «нашей».