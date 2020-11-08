В Госдуме назвали победу Байдена предсказуемой

Пересчет голосов, на котором настаивает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, вряд ли что-то изменит. Победа его оппонента от Демократической партии Джо Байдена является предсказуемой, ведь прошлые выборы республиканец выиграл технически.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, победить должна была Хиллари Клинтон, но у нее на решающем этапе выборов возникли проблемы со здоровьем. Поэтому американцы выбрали Трампа, который имел амплуа шоумена и всерьез никем не воспринимался.

Сейчас, по мнению депутата, его поставили на место. Президентом избран ставленник «финансово-олигархического капитала Америки, который всегда составлял правящую группировку истеблишмента».

Морозов считает, что затея с пересчетом голосов будет бессмысленной.

«Уже с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена. Какое-то время, возможно, будут какие-то юридические баталии, но уже можно говорить о том, что новый президент избран», — цитирует его РИА «Новости».

Подсчет голосов еще не закончился, но Джо Байден уже объявил себя избранным президентом США. Дональд Трамп пообещал подать иски по все штаты страны. На его стороне в качестве свидетелей готовы выступить около 90 человек.