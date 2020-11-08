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    08 ноября 2020, 00:22

    В Госдуме назвали победу Байдена предсказуемой

    Анастасия Кукова

    Пересчет голосов, на котором настаивает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, вряд ли что-то изменит. Победа его оппонента от Демократической партии Джо Байдена является предсказуемой, ведь прошлые выборы республиканец выиграл технически.
    В Госдуме назвали победу Байдена предсказуемой

    По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, победить должна была Хиллари Клинтон, но у нее на решающем этапе выборов возникли проблемы со здоровьем. Поэтому американцы выбрали Трампа, который имел амплуа шоумена и всерьез никем не воспринимался.

    Сейчас, по мнению депутата, его поставили на место. Президентом избран ставленник «финансово-олигархического капитала Америки, который всегда составлял правящую группировку истеблишмента».

    Морозов считает, что затея с пересчетом голосов будет бессмысленной.

    «Уже с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена. Какое-то время, возможно, будут какие-то юридические баталии, но уже можно говорить о том, что новый президент избран», — цитирует его РИА «Новости».

    Подсчет голосов еще не закончился, но Джо Байден уже объявил себя избранным президентом США. Дональд Трамп пообещал подать иски по все штаты страны. На его стороне в качестве свидетелей готовы выступить около 90 человек.