В Госдуме назвали победу Байдена предсказуемой
По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, победить должна была Хиллари Клинтон, но у нее на решающем этапе выборов возникли проблемы со здоровьем. Поэтому американцы выбрали Трампа, который имел амплуа шоумена и всерьез никем не воспринимался.
Сейчас, по мнению депутата, его поставили на место. Президентом избран ставленник «финансово-олигархического капитала Америки, который всегда составлял правящую группировку истеблишмента».
Морозов считает, что затея с пересчетом голосов будет бессмысленной.
«Уже с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена. Какое-то время, возможно, будут какие-то юридические баталии, но уже можно говорить о том, что новый президент избран», — цитирует его РИА «Новости».
Подсчет голосов еще не закончился, но Джо Байден уже объявил себя избранным президентом США. Дональд Трамп пообещал подать иски по все штаты страны. На его стороне в качестве свидетелей готовы выступить около 90 человек.