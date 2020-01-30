В Госдуме назвали новые антироссийские санкции США бесполезными

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на введение США санкций в отношении восьми чиновников из Крыма и Севастополя, а также российской компании. По его словам, это решение стало «очередным недружественным шагом по отношению к стране».

Расширенный санкционный список появился 29 января. Под ограничения попали премьер Крыма Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь ЦИК Екатерина Пыркова. Также под санкциями оказался генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Компания занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в Крым. Об этом сообщило РИА «Новости».

Морозов считает, что введение ограничений против российских компаний — бесперспективная и неконструктивная мера.

«Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», — отметил парламентарий.

Такого же мнения придерживаются и в самой компании. Об этом представитель «Гранд Сервис Экспресс» заявил РБК. Морозов добавил, что Россия всегда поддерживает укрепление российско-американских отношений и старается избегать провокаций.

Посольство РФ в США заявило, что американские санкции вредят лишь интересам Вашингтона. Ведь так Соединенных Штаты лишь портят взаимоотношения с Россией. В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил, что Штаты своими действиями пытаются способствовать восстановлению «свободных и честных демократических процессов в Крыму».