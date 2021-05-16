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    16 мая 2021, 15:16

    В Госдуме назвали «наглым вмешательством» европейские принципы общения с Россией

    Алена Макаренко, Василиса Андреева

    Европарламент сформулировал пять принципов общения с Россией. Однако такой доклад говорит о наглом вмешательстве во внутренние дела страны. Да и к тому же, Запад явно забыл, что подразумевается под словом «демократия».

    В Госдуме назвали «наглым вмешательством» европейские принципы общения с Россией

    Об этом «360» сказал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Эти принципы говорят о наглом вмешательстве в наши внутренние дела. Обвиняя нас, допустим, во вмешательстве в интересы другой страны, ни разу не предъявлялись нам какие-либо аргументированные доказательства», — заявил чиновник.

    Поэтому он напомнил, что прежде всего надо смотреть в зеркало — на себя и устраивать демократию в своей стране.

    «Если мерилом демократии являются США, то особенно за последние годы весь мир очень убедился в том, что на самом деле есть демократия по-американски. Поэтому это все выглядит смешно и абсурдно», — заявил Чепа.

    Брюссель также предложил не признавать легитимность нового состава Госдумы после выборов в сентябре, если они пройдут с фальсификациями. По словам собеседника «360», если Европа говорит о недемократичности и нелегитимности проведения избирательного процесса, то, опять же, ей надо начинать с самой себя. Российская избирательная система гораздо более демократичная, чем во многих других странах.

    «Если нас заранее пытаются обвинить в том, что выборы в сентябре будут нелегитимными, это понятно. И я не удивлюсь, если это будет объявлено значительно раньше, чем будут проведены выборы», — отметил Чепа.

    Сегодня все партии в России стремятся провести выборы легитимно, и верховная власть категорически на этом настаивает.

    «Поэтому обвинять нас заранее в этом — это абсурд», — заметил депутат.

    Несмотря на нынешнюю ситуацию, диалог с Евросоюзом будет, но выборочный — с кем-то можно говорить, а с кем-то говорить нельзя. Это всегда и по жизни так.

    «Мы видим ангажированных политиков, которые заранее в чем-то обвиняют, пытаются выстраивать русофобскую линию. Это видно на примере Чехии, в которой одни политики горячо обвиняют Россию во взрывах без расследования, а другие над этим так же смеются, как и специалисты, понимающие, что могло быть на самом деле», — сказал Чепа.

    Раннее евродепутаты озвучили пять рекомендаций. Среди них: введение санкций, финансовый контроль, организация международных расследований, противодействие угрозе безопасности, а также борьба с «российским вмешательством» в дела Евросоюза и противостояние «русскоязычной пропаганде». В последнем поможет создание телеканала с круглосуточным вещанием. Западные политики решили поддерживать «продемократическое общество» в России и вдохновлять россиян с помощью программы «Восточное партнерство». Брюссель также призвал не признавать легитимность нового состава Госдумы после выборов в сентябре, если они пройдут с фальсификациями.