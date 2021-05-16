В Госдуме назвали «наглым вмешательством» европейские принципы общения с Россией

Европарламент сформулировал пять принципов общения с Россией. Однако такой доклад говорит о наглом вмешательстве во внутренние дела страны. Да и к тому же, Запад явно забыл, что подразумевается под словом «демократия».

Об этом «360» сказал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Эти принципы говорят о наглом вмешательстве в наши внутренние дела. Обвиняя нас, допустим, во вмешательстве в интересы другой страны, ни разу не предъявлялись нам какие-либо аргументированные доказательства», — заявил чиновник.

Поэтому он напомнил, что прежде всего надо смотреть в зеркало — на себя и устраивать демократию в своей стране.

«Если мерилом демократии являются США, то особенно за последние годы весь мир очень убедился в том, что на самом деле есть демократия по-американски. Поэтому это все выглядит смешно и абсурдно», — заявил Чепа.

Брюссель также предложил не признавать легитимность нового состава Госдумы после выборов в сентябре, если они пройдут с фальсификациями. По словам собеседника «360», если Европа говорит о недемократичности и нелегитимности проведения избирательного процесса, то, опять же, ей надо начинать с самой себя. Российская избирательная система гораздо более демократичная, чем во многих других странах.

«Если нас заранее пытаются обвинить в том, что выборы в сентябре будут нелегитимными, это понятно. И я не удивлюсь, если это будет объявлено значительно раньше, чем будут проведены выборы», — отметил Чепа.

Сегодня все партии в России стремятся провести выборы легитимно, и верховная власть категорически на этом настаивает.

«Поэтому обвинять нас заранее в этом — это абсурд», — заметил депутат.

Несмотря на нынешнюю ситуацию, диалог с Евросоюзом будет, но выборочный — с кем-то можно говорить, а с кем-то говорить нельзя. Это всегда и по жизни так.

«Мы видим ангажированных политиков, которые заранее в чем-то обвиняют, пытаются выстраивать русофобскую линию. Это видно на примере Чехии, в которой одни политики горячо обвиняют Россию во взрывах без расследования, а другие над этим так же смеются, как и специалисты, понимающие, что могло быть на самом деле», — сказал Чепа.

Раннее евродепутаты озвучили пять рекомендаций. Среди них: введение санкций, финансовый контроль, организация международных расследований, противодействие угрозе безопасности, а также борьба с «российским вмешательством» в дела Евросоюза и противостояние «русскоязычной пропаганде». В последнем поможет создание телеканала с круглосуточным вещанием. Западные политики решили поддерживать «продемократическое общество» в России и вдохновлять россиян с помощью программы «Восточное партнерство». Брюссель также призвал не признавать легитимность нового состава Госдумы после выборов в сентябре, если они пройдут с фальсификациями.