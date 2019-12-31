В Госдепе озвучили главную задачу Помпео во время визита на Украину

США продолжит поддерживать политику Киева «по противостоянию российской агрессии». Госсекретарь Майк Помпео подтвердит позицию американской стороны в ходе визита на Украину.

О целях визита главы Госдепа рассказал «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

«Этот важный визит укрепит нашу поддержку Украине, поскольку она противостоит российской агрессии и дезинформации», — пояснил дипломат на состоявшемся брифинге.

Во время своей поездки Помпео, отметили в Госдепартаменте, займется продвижением «реформаторских усилий по искоренению коррупции» в стране. Начиная с 2014 года, напомнили в ведомстве, Вашингтон предоставил Киеву помощь на общую сумму более трех миллиардов долларов.

Визит Майка Помпео на Украину, подчеркнули в Госдепе, станет свидетельством «непоколебимой приверженности» США суверенитету и территориальной целостности государства «в пределах ее международно признанных границ». Кроме того, поездка подтвердит и важность, которой Соединенные Штаты наделяют стратегическое партнерство с Украиной.

«Как мы ясно дали понять в нашей Крымской декларации, Крым является частью Украины, и Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать его», — добавил дипломат.

В Госдепе оценили и деятельность украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства, заметили в ведомстве, не только показал себя «реальным лидером», но и добился «некоторых очень позитивных сдвигов», а также «приложил огромные усилия в области осуществления реформ».

На вопрос о том, пойдет ли во время визита Майка Помпео речь о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, дипломат отвечать не стал. Именно ситуация вокруг политика и его сына стала толчком к процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу.

В турне Помпео отправится с 3 по 7 января. Планируется, что госсекретарь США посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.