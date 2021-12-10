В Госдепе опровергли заключение каких-либо сделок между Байденом и Путиным

В Госдепартаменте США заявили, что американский президент Джо Байден не делал уступок России в отношении Украины. Вопрос об украинских границах в ходе беседы главы Соединенных Штатов с российским коллегой Владимиром Путиным не поднимался.

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс уточнил в ходе брифинга, что абсолютно никаких сделок стороны не заключали. Его беседу с журналистами транслировали в Twitter ведомства.

«Не было никаких уступок и подобных обсуждений», — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что вопрос о границах Украины и путях ее развития США с Россией не обсуждают. Тема не поднималась и во время видеопереговоров Байдена и Путина.

«Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-либо судьбы», — сказал Прайс, добавив, что Соединенные Штаты ничего не обсуждают по Украине без нее.

Украинский лидер Владимир Зеленский тоже побеседовал с американским коллегой, о чем написал в Twitter.

«Президент США проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине», — рассказал президент Украины, подчеркнув, что беседа с Байденом длилась полтора часа.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи состоялись 7 декабря. Главы государств в течение двух часов обсуждали разные темы, причем преобладающей стала ситуация вокруг Украины.