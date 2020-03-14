В Госдепартамент вызывали китайского посла из-за комментариев Пекина о коронавирусе

Государственный департамент США вызвал в пятницу 13 марта посла Китая. Ему вручили ноту протеста из-за комментариев Пекина о том, что американские военные могли «доставить» коронавирус в Ухань.

Как сообщило агенство Reuters, в ведомстве говорят, что Китай стремится не давать достоверную информацию, а защититься от обвинений в том, что он каким-либо образом виноват в распространении пандемии.

«Распространение теорий заговора опасно и нелепо. Мы хотели поставить правительство (КНР — ред.) в известность, что не потерпим такого ради блага китайского народа и всего мира», — сказал анонимный источник агенства.

Ситуация обострилась после того, как официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter пост, в котором прямо обвинил армию США в заражении Китая COVID-2019 и попросил «обнародовать» данные о нулевом пациенте.

Китай ранее обвиняли в том, что он якобы не давал врачам забить тревогу в самом начале распространения нового коронавируса, а также слишком поздно принял меры, которые некоторые сочли «драконовскими». В декабре 2019 года в Китае обнаружили первого больного с коронавирусом. Спустя 3 месяца число инфицированных достигло 145 тысяч. Погибли почти пять с половиной тысяч человек.