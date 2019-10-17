В Гонконге задержали радикалов, делавших «летающие бомбы»

Стражи порядка Гонконга задержали двух человек по подозрению в изготовлении «летающих бомб», которые функционировали с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из радикалов — 17-летний студент.

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Как сообщила в четверг газета The Standard, у молодых людей нашли три квадрокоптера и приспособления, при помощи которых к ним крепились грузы. Также полиция изъяла у задержанных шесть бутылок с зажигательной смесью, ножи, дымовые шашки и компоненты для создания взрывчатых веществ.

Кроме того, у протестующих обнаружили и два модифицированных мобильных телефона. Источники в правоохранительных органах считают, что с помощью таких аппаратов 13 октября в действие было приведено самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Оно находилось в цветочной клубе и сдетонировало, когда рядом остановился полицейский автомобиль. Во время ЧП никто не пострадал. Сейчас следователи выясняют, причастны ли задержанные к случившемуся.

Массовые акции протеста вспыхнули в Гонконге в начале лета. Активисты заявили, что власти не должны принимать проект об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на то, что администрация Гонконга уже отказалась от этой идеи, митинги продолжились. Они проходят с нарушением порядка, актами вандализма и поджогами.