В Голливуде снимут ремейк «Ликов смерти»

Создатели психологического триллера 2018 года «Веб-камера» Иса Маццеи и Даниэль Гольдхабер снимут ремейк легендарного фильма ужасов «Лики смерти» (1978). После кассового успеха фильма «Годзилла против Конга» компания Legendary Entertainment приобрела права с целью запуска фаншизы ужасов.

Издание Hollywood Reporter напомнило, что «Лики смерти» были ловкой композицией шокирующих документальных кадров и реконструкций. Фильм запретили в четырех странах. При бюджете в 450 тысяч долларов он собрал по миру более 60 миллионов. Причем распространялся он изначально на видеокассетах по подписке, и их засматривали до потертостей на пленке. Любопытно, что прокатная компания из Иллинойса MPI не убирала «Лики смерти» из обращения последние 30 лет.

Сюжет ремейка будет вращаться вокруг женщины-модератора веб-сайта, похожего на YouTube. Ее работа состоит в том, чтобы отсеивать оскорбительный и жестокий контент. Героиня случайно наталкивается на группу, которая публикует кадры жестоких убийств. Она попытается выяснить, настоящие они или нет?

Издание также напомнило, что в 2018 году Legendary Pictures приобрела права на франшизу «Техасская резня бензопилой» (Texas Chainsaw Massacre). Работа над ремейком уже началась, ожидается, что новый сценарий превратит примитивный слэшер в психологическую драму.

Appian Wау купила права на ремейк киноленты «Еще по одной» и намерена предоставить актеру Леонардо ди Каприо в ней одну из главных ролей. Увидеть его в новом варианте картины пожелал режиссер Томас Винтенберг. Его фильм получил «Оскара» на прошлой церемонии как лучший фильм на иностранном языке.