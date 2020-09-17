В гимназии при МГУ нет информации о поступлении сына Лукашенко

«Нет, не могу [подтвердить]. <…> Нет информации», — ответили в учебном заведении на заданный вопрос.

Учеба в гимназии уже началась и проходит дистанционно. По версии сайта kp.ru, который сослался на данные от бывшего сотрудника КГБ, Лукашенко-младший учиться будет под вымышленной фамилией и как раз удаленно.

При МГУ есть еще одно учебное заведение — Французский университетский колледж. Но туда Николай Лукашенко пока не смог бы поступить в силу возраста, сказали «360» в колледже.

«Мы принимаем людей и выдаем им диплом о профессиональной переподготовке, в который вписываются данные диплома о высшем образовании. Коля Лукашенко очень маленький», — пояснили в колледже. Молодой человек окончил только девять классов и «никак не может поступить» в это учебное заведение. Сначала ему нужно получить высшее образование.