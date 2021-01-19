Соединенные Штаты преследуют собственные экономические интересы, и поэтому вводят санкции против «Северного потока — 2». Вашингтону нужно дать ответ и ввести пошлины на импорт американского газа. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Недопустимо то, как США продвигают экономические интересы своей газовой промышленности и стремятся к тому, чтобы при этом их так называемые союзники деградировали, превратившись в подчиненных. <…> Необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны», — приводит ТАСС слова Эрнста.

Депутат добавил, что в сложившейся ситуации необходимо вызвать и. о. посла США и «недвусмысленно объяснить ему позицию правительства».

Накануне Соединенные Штаты сообщили Германии о введении санкций в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который занят в строительстве «Северного потока — 2». «Газпром» допустил, что реализацию проекта могут приостановить или вообще свернуть из-за политических рисков.