Россия устала от постоянных упреков западных стран и двойных стандартов. Необходимо искать пути, средства и возможности для мирного сосуществования с самой большой страной в мире. Такое заявление в интервью Berliner Zeitung сделал глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — заявил политик.

Платцек добавил, что считает западные ценности абсолютно правильными, однако миру их надо демонстрировать на деле, а не на словах.

«Мы все в Европе прямо сейчас ощущаем, что высокомерие неуместно, а за экономическую стабильность, как и за демократию и права человека, во всем мире приходится бороться каждый день», — подчеркнул политик.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многие сферы сотрудничества между Россией и Европой уничтожили. По его словам, предвзятость — это основная проблема для нормальных отношений Москвы и стран Европейского союза.