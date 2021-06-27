В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией

Вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время, рассказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. По ее словам, у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — заявила Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели». Ее процитировало РИА «Новости».

При этом посол Германии в Киеве назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию.

Об угрозе национальной безопасности из-за газопровода «Северный поток — 2» говорит не только Украина, но и Польша, а также страны Балтии, подчеркнула Фельдгузен.

На Украине разработали информационное руководство «В случае чрезвычайной ситуации или войны», напомнил сайт «Политика сегодня». в этом руководстве размещены советы о том, что делать в ситуации, если со стороны России поступит соответствующая угроза.