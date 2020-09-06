Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2». Он призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«В любом случае я надеюсь, что русские не заставят нас изменить нашу позицию по „Северному потоку — 2“. И тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», — заявил Маас в интервью таблоиду Bild am Sonntag. Его слова приводит РИА «Новости».

Маас отметил, что в «Северном потоке — 2» принимают участие свыше 100 компаний из 12 стран Европы, и около половины из них — из Германии.

Глава МИД ФРГ также добавил, что сейчас не тот случай, чтобы сужать дискуссии исключительно к «Северному потоку — 2».

На Германию в вопросе «Северного потока — 2» давят США и возможные компенсации, которые придется выплатить. Но, несмотря на это, канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли откажется от строительства газопровода, сказано в опубликованном ранее материале Bloomberg.

США активно пытаются не допустить окончания строительства «Северного потока — 2». Американские сенаторы даже пригрозили Германии «финансовым уничтожением». Как Вашингтону мешает строительству газопровода и почему Берлин не хочет от него отказываться — в материале «360».