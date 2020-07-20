В Германии заявили, что Россия нужна Европе

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европе нужна Россия. По его словам, с РФ нужно общаться, но при этом следовать четким принципам.

«Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам», — сказал Маас на пресс-конференции в Таллине после встречи с главами МИД стран Балтии, пишет РИА «Новости». Трансляция выступления также велась в Facebook эстонского МИД.

При этом Маас подчеркнул важность единства ЕС и необходимость достижения согласованности внешней политики.

Глава немецкого МИД отметил, что будут обсуждены вопросы о том, как укрепить внешнюю политику Европейского союза, чтобы стать равноправным партнером для Китая и США, а «не мячом на игровом поле».

«Для нас важна общая внешняя политика ЕС», — заявил Маас.

Несколькими днями ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа «проглядела» экономическую силу Китая. При этом она отметила, что Европе необходимо как можно лучше вооружаться против «непредсказуемой России». По мнению Кальюлайд, Европа должна защищать себя сама и не надеяться в этом вопросе на США, так как у Штатов «и так много трудностей».