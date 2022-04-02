В Германии заявили, что не задействуют свои вооруженные силы на Украине

Германия ни в коем случае не будет задействовать свои силы на Украине. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.

Цорн обратил внимание, что об этом ранее уже говорил канцлер Германии Олаф Шольц. С аналогичным заявлением выступал и президент США Джо Байден, написала «Газета.ru».

В ФРГ заявляли ранее, что не будут поставлять Украине летальное оружие. Власти страны указывали на свои обязательства по коалиционному соглашению, которые предусматривают невозможность поставки военной техники и боеприпасов в страны с территориальными конфликтами.

Однако в конце марта глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт назвала Германию вторым крупнейшим поставщиком вооружений на Украину. Накануне стало известно, что ФРГ дала зеленый свет поставкам украинским властям бронетранспортеров из Чехии.