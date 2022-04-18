В Германии заявили, что не будут добывать сланцевый газ и не откажутся от российского

ФРГ не будет добывать сланцевый газ из-за возможного ущерба для немецкой экологии. По этой причине Германия продолжит закупать российский газ. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — сказал он. Его процитировало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хабек добавил, что у Германии есть большие запасы сланцевого газа Для добычи его нужен гидроразрыв пласта. По его мнению, на разработку месторождений и получение разрешений уйдут годы.

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», — резюмировал вице-канцлер.

После спецоперации России на Украине власти ФРГ заявили, что хотят сократить зависимость от российских энергоносителей. До конца года Германия намерена отказаться от покупки российских угля и нефти. Полностью побороть зависимость от природного газа немецкие власти рассчитывают к середине 2024 года.