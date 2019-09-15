В Германии заявили, что ЕС хочет вытеснить Россию с газового рынка

«Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», — процитировало агентство его слова.

Газпром сократил поставки по OPAL в Европу Подробнее

По словам Шлунда, существует намерение повысить российский газ в цене с помощью искусственного сокращения его поставок. Это необходимо для того, чтобы американский сжиженный газ приобрел более выгодные позиции на рынке. Он также заявил, что если в Германии наступят холода, то стране будет необходим российский газ из трубопровода «Северный поток». Это связано с тем, что «возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении». Он подчеркнул, что для безопасности населения и «экономического мотора в Германии» необходимо осуществлять постоянные поставки газа из России.

Шлунд также акцентировал внимание на позиции партии «Альтернатива для Германии». По его словам, она ставит перед собой цель бесперебойного и простого газоснабжения страны, а поэтому поддерживает газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в интересах страны.

Суд ЕС с 14 сентября запретил Газпрому доступ к дополнительным мощностям газопровода Opal.