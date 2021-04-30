В Германии спрогнозировали реакцию Берлина в случае войны России и НАТО

В Германии спрогнозировали действия Берлина в случае войны России и НАТО. По мнению публициста Вольфганга Мюнхау, нет никаких шансов на то, что Германия будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если та вторгнется в Прибалтику.

Об этом он написал в своей статье для газеты Handelsblatt. Таким образом, как считает Мюнхау, наивно полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие.

В качестве аргумента публицист привел слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, по утверждениям которого, Берлин «должен» России газопровод «Северный поток-2» за грехи времен Второй мировой войны.

При этом, по мнению автора статьи, точкой напряжения может стать «Сувалкский коридор», расположенный на границе Польши с Литвой. Мюнхау читает, что именно там могли бы начаться боевые действия, поскольку этот участок мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью.

В середине апреля иностранные военные активизировались около российских границ. США и страны НАТО собирали крупные подразделения с современными видами вооружений в Балтике и Черном море. Россия в ответ устроила переброску войск к западным границам. Угроза реального военного конфликта между альянсом и Москвой невозможна, но эффект от противостояния может быть.