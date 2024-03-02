Мир 02 марта 2024, 01:23 В Германии сочли подлинной запись беседы военных об ударах по Крымскому мосту Bild: запись беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост могла быть подлинной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Опубликованная в российских СМИ запись предполагаемого разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост может оказаться подлинной. Об этом сообщила газета Bild.

«Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность», — говорится в материале.

Реклама

Издание также отметило, что публикация записи стала «неприятной неожиданностью» для бундесвера.

Военное ведомство ФРГ никак не прокомментировало появление записи, но аккаунты в социальной сети X, распространяющие ее, уже заблокировали в Германии.

Немецкая контрразведка уже начала проверку, чтобы выяснить, кто мог перехватить разговор военных о потенциальном применении ракет Taurus по Крымскому мосту.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что на записи офицеры бундесвера также «палят амеров и бритишей».