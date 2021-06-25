В Германии собрались ограничить поездки в Россию с 29 июня

Немецкие власти приняли решение об ограничении поездок в Россию и Португалию. Меры связаны с распространением новых штаммов коронавируса.

В институте Роберта Коха пояснили, что в указанных регионах риск заражения из-за распространения «определенных вариантов SARS-CoV-2» особенно высок.

«Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса», — отмечено в сообщении на сайте института.

Португалию тоже отнесли к странам с распространением вариантов коронавируса. Классификация будет действовать две недели с возможностью продления.

Ожидается, что положение вступит силу во вторник, 29 июня.

Кроме того, написала Lenta.ru, жестче станут и правила для приезжающих в страну россиян. Им придется проходить 14-дневный карантин без возможности досрочного завершения. Германия, добавил источник, рассматривает возможность приостановить наземное и авиасообщение с РФ.

Франция не принимает заявки на продление шенгена для россиян. Визовые центры в Москве временно приостановили работу, поскольку Россия попала в список стран красной зоны по классификации государств для въезда на французскую территорию.

В РФ за последние сутки подтвердили 20 393 случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 14 024 заболевших COVID-19, 601 человек скончался.