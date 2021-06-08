В Германии с пониманием отнеслись к нежеланию России «кормить Украину»

Нежелание России субсидировать Украину и платить за транзит газа через ее территорию, понятно. При этом никто не собирается останавливать прокачку голубого топлива. Такое заявление сделал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он отметил, что газопровод через Украину не перекрывают. Им продолжают пользоваться в соответствии с договором между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — сказал Эрнст. Его процитировал ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но власти этой страны чинят этому препятствия. Также он прокомментировал негативную позицию украинской стороны по отношению к строительству газопровода «Северный поток — 2». По словам российского президента, не исключена возможность загрузки газотранспортной системы Украины газом и после завершения существующего контракта на транзит. Однако для этого нужна добрая воля со стороны украинских партнеров. Об этом написал RT.

Путин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».