Мир 24 февраля 2024, 02:27 В Германии решили переименовать Киев МИД Германии поменял транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел ФРГ поменяло транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw. Об этом сообщило РИА «Новости».

Новое наименование Киева будут использовать в служебной переписке, справочных материалах и текстах.

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«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», — сказано в публикации.

Ранее правительство украинского города Павлограда Днепропетровской области заявило об отказе от переименования региона. Как отметил депутат Верховной рады Роман Каптелов, этот вопрос «не ко времени». А также против смены названия выступила община.

А вот в городе Никополе Днепропетровской области переименовали около 50 улиц и переулков. Например, улица русского полководца Михаила Кутузова, победившего Наполеона в 1812 году, теперь носит название в честь руководителя украинских националистов* Степана Бандеры.

*Организация украинских националистов — запрещенная в России националистическая организация.