24 февраля 2024, 02:27
В Германии решили переименовать Киев
МИД Германии поменял транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw
Министерство иностранных дел ФРГ поменяло транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw. Об этом сообщило РИА «Новости».
Новое наименование Киева будут использовать в служебной переписке, справочных материалах и текстах.
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«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», — сказано в публикации.
Ранее правительство украинского города Павлограда Днепропетровской области заявило об отказе от переименования региона. Как отметил депутат Верховной рады Роман Каптелов, этот вопрос «не ко времени». А также против смены названия выступила община.
А вот в городе Никополе Днепропетровской области переименовали около 50 улиц и переулков. Например, улица русского полководца Михаила Кутузова, победившего Наполеона в 1812 году, теперь носит название в честь руководителя украинских националистов* Степана Бандеры.
*Организация украинских националистов — запрещенная в России националистическая организация.
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