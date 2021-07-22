В Германии рассказали о разрушенной Россией мечте Европы

Запад надеялся, что Москва столкнется с непреодолимыми трудностями, после чего «пойдет на попятную», однако это не соответствует реальности. Такое мнение выразил в своей статье глава венского представительства Фонда Фридриха Эберт Райнхард Крумм.

«Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад, не исполнится. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше», — написал Крумм. Его статья была опубликована в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Европе, как считает автор материала, следует четко сформулировать свои интересы в сфере безопасности и пойти на переговоры, при помощи последовательных встреч между главами государств найти точки соприкосновения и заключить взаимовыгодные договоры.

Подобная политика будет сложной, однако возможной, считает Крумм. Он призвал власти Германии и ЕС перейти к активным действиям, а не просто реагированию на происходящее.

Польша отказалась от саммита Евросоюза с Россией, власти называли это решение победным. Однако польские журналисты подвергли критике этот ход. Журналист Лукаш Гадзала написал, что Польше следовало согласиться на саммит. Он отметил, что это дало бы стране возможность вести диалог с Россией напрямую, а не на уровне ЕС.