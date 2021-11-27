Работу газопровода «Северный поток — 2» можно запустить еще до завершения процесса сертификации. Об этом заявила немецкая газета Handelsblatt.

Источники издания напомнили о случаях, когда трубопроводы запускали до прохождения сертификации. В качестве примера они привели проекты NEL и EGL 401. Согласно подсчетам федерального сетевого агентства (BNA), ввод в эксплуатацию без документов штрафуется на сумму не более миллиона евро.

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство „Северного потока — 2“ равняются не менее десяти миллиардам евро», — написали авторы материала.

Она добавили, что с учетом высокой стоимости газа оператор может посчитать такую возможность заманчивой. По этому сценарию «Газпрому» удастся сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину.

При этом источники газеты подчеркнули, что BNA считает предыдущие случаи несопоставимыми с российским проектом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» большой трагедией для своей страны. Он отметил, что США и ЕС должны обеспечить энергетическую безопасность Украины.