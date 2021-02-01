Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон призвал расширить санкции против «Северного потока — 2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал это требование ошибочным и необоснованным.

«Требование французского правительства о прекращении строительства „Северного потока — 2“ необоснованно и ошибочно. Остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков», — привело слова Эрнста РИА «Новости».

Глава комитета пояснил, что обременение будет связано с повышением цен на газ, а также с компенсационными выплатами за уже сделанные инвестиции. Эрнст подчеркнул, что в этом случае налогоплательщикам Германии придется нести ответственность за «российские проступки».

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что санкции, введенные против «Северного потока — 2», недостаточны. Он призвал идти дальше, расширяя список ограничительных мер. При этом бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отмечал, что большинство жителей Германии выступают за строительство «Северного потока — 2».