В Германии призвали власти Белоруссии и оппозицию к диалогу

В Белоруссии должен состояться национальный диалог между руководителями страны, оппозицией и обществом. Такого мнения придерживается канцлер Германии Ангела Меркель. Немецкие власти не исключают расширение санкций против тех, кто несет ответственность за насилие в Белоруссии.

«Власти [Белоруссии] должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены; и третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис», — поделился официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отношением Меркель к ситуации в Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Зайберт заявил, что выборы президента в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Берлин считает это неприемлемым.

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов лидера Белорусского государства 9 августа. В республики начались массовые протесты после того, как ЦИК опубликовал результаты голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%.