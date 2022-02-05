В Германии призвали Украину к сдержанности по поставкам оружия

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман прокомментировал реакцию украинских властей на поставки вооружения из Германии. Она рекомендовала им придерживаться «более умеренной риторики».

Об этом сообщила газета Die Welt.

«Я прекрасно понимаю, что Киев испытывает напряжение из-за угрозы со стороны российской армии, но постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес мне непонятны», — рассказала она.

Штрак-Циммерман напомнила, что Германия последние годы помогала Украине из-за дружеского отношения к ней. Поэтому она посоветовала властям страны «не путать своих и чужих».

Ранее сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что вооружение Украины является провокацией НАТО. Она отметила, что Запад оправдывает все это поддержкой суверенитета Украины, но это просто отговорки. Ковитиди добавила, что на Украину поставлено уже около 600 тонн разного оружия.