Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал к выходу из Евросоюза, а также созданию «нового европейского пространства», частью которого должна стать Россия.

«Из нынешнего ЕС, который попросту не может быть реформирован, Германии необходимо выйти», — заявил Хрупалла в интервью изданию Die Welt. На национальную идентичность и культуру германского народа, по его мнению, повлияла «психологическая война союзников, в особенности, американцев», которая началась после Второй мировой войны.

Он привел в качестве примера политику Вашингтона в отношении «Северного потока —2», назвав ее «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением», которую Штаты ведут ради «собственных стратегических интересов».

При этом другой сопредседатель «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен счел идею выхода страны из ЕС «слабо продуманной как минимум с внешнеполитической точки зрения». По его словам, это станет препятствием для деятельности партии в Европарламенте.

К установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией стремится Франция. Об этом президент республики Эммануэль Макрон заявил по телефону российскому лидеру Владимиру Путину. Главы государств говорили о необходимости продолжить диалог по стратегической стабильности на европейском континенте. Также обсуждали Ливию и Украину. Также российский президент заявил о готовности к диалогу с Евросоюзом, если ЕС, со своей стороны, проявит заинтересованность.